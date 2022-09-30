أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 14:01
30/09/2022 14:01:00
بوتين يوقع على اتفاق ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية
بوتين يوقع على اتفاق ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية
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LBCI News Lebanon
بدم بارد كطقس موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم المناطق الأربعة، دونيتسك ولوغانسك شرقي أوركرانيا، وخيرسون وزابوروجيه في الجنوب الأوكراني، إلى روسيا بعد إجراء إستفتاء في الأيام الماضية أثار موجة معارضة من حول العالم.
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