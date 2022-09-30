أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 14:01
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بوتين يوقع على اتفاق ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية

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Lebanon News
بدم بارد كطقس موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم المناطق الأربعة، دونيتسك ولوغانسك شرقي أوركرانيا، وخيرسون وزابوروجيه في الجنوب الأوكراني، إلى روسيا بعد إجراء إستفتاء في الأيام الماضية أثار موجة معارضة من حول العالم.
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