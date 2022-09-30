أخبار دولية 30 أيلول 2022 - 14:03 30/09/2022 14:03:00 أزمة الطاقة ما زالت تقلق القارة العجوز خصوصًا بعد التسربات من نوردستريم

أزمة الطاقة ما زالت تقلق القارة العجوز خصوصًا بعد التسربات من نوردستريم

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LBCI News Lebanon



هل تتذكرون هذه التغريدة لوزير الخارجية البولندي السابق والتي اتهم من خلالها الولايات المتحدة بتخريب خطي الأنابيب "نورد ستريم1 و2"؟

"شكرًا أميركا..."هل تتذكرون هذه التغريدة لوزير الخارجية البولندي السابق والتي اتهم من خلالها الولايات المتحدة بتخريب خطي الأنابيب "نورد ستريم1 و2"؟ الإعلان

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