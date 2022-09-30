أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 14:03
30/09/2022 14:03:00
أزمة الطاقة ما زالت تقلق القارة العجوز خصوصًا بعد التسربات من نوردستريم
أزمة الطاقة ما زالت تقلق القارة العجوز خصوصًا بعد التسربات من نوردستريم
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LBCI News Lebanon
"شكرًا أميركا..."
هل تتذكرون هذه التغريدة لوزير الخارجية البولندي السابق والتي اتهم من خلالها الولايات المتحدة بتخريب خطي الأنابيب "نورد ستريم1 و2"؟
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