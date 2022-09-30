أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 14:05
30/09/2022 14:05:00
الكويت: نتائج أولية للإنتخابات التشريعية تشير إلى تقدم للمعارضة وحضور للمرأة
الكويت: نتائج أولية للإنتخابات التشريعية تشير إلى تقدم للمعارضة وحضور للمرأة
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LBCI News Lebanon
إنتهت الإنتخابات التشريعية الثامنة عشرة في الكويت، وصدقت التوقعات بتحقيق نسبة تغيير مرتفعة. فعملية الإقتراع التي شهدت إقبالًا مرتفعًا أفضت إلى تغيير نسبته 54% من تركيبة المجلس السابق والمؤلف من خمسين مقعدًا.
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