تركيا ترفض الضم الروسي لأراض أوكرانية

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أكدت وزارة الخارجية التركية رفض تركيا ضم روسيا أراضي أوكرانية جديدة مثلما ترفض الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم.وأكدت الوزارة في بيان أن تركيا لم تعترف بضم شبه جزيرة القرم إثر استفتاء غير قانوني في 2014 وعبرت باستمرار عن تأييدها الحازم لوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها.وأوضحت أنه استنادا إلى هذا الموقف المتخذ منذ عام 2014، فإنها ترفض القرار الروسي بضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ولا يمكن قبول هذا القرار الذي يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي.وفي وقت سابق، دانت الوزارة التركية الاستفتاءات التي أجريت في هذه المناطق الأربع الأسبوع الماضي ووصفتها بأنها "غير شرعية".