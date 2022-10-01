إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين في العراق على وقع التظاهرات

تظاهرات ومواجهات في بغداد وقوات الأمن تغلق الطرقات

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LBCI News Lebanon

ثلاثة أعوام مرت على ثورة تشرين 2019 في العراق... هي احتجاجات اندلعت في كل أنحاء البلاد واستمرت لأشهر عدة في بلد غني بالنفط، واعتصم خلالها مئات الآلاف في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.