أخبار دولية
01 تشرين الأول 2022 - 14:20
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إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين في العراق على وقع التظاهرات

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Lebanon News
ثلاثة أعوام مرت على ثورة تشرين 2019 في العراق... هي احتجاجات اندلعت  في كل أنحاء البلاد واستمرت لأشهر عدة في بلد غني بالنفط، واعتصم خلالها مئات الآلاف في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.
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