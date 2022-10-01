أخبار دولية
01 تشرين الأول 2022 - 14:20
01/10/2022 14:20:00
إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين في العراق على وقع التظاهرات
تظاهرات ومواجهات في بغداد وقوات الأمن تغلق الطرقات
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LBCI News Lebanon
ثلاثة أعوام مرت على ثورة تشرين 2019 في العراق... هي احتجاجات اندلعت في كل أنحاء البلاد واستمرت لأشهر عدة في بلد غني بالنفط، واعتصم خلالها مئات الآلاف في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.
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