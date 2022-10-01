الهدوء يعود إلى شوارع واغادوغو غداة انقلاب جديد في بوركينا فاسو

عندما انقطع بث التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، وسمعت طلقات نارية في حي القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري في واغادوغو، توقع الكثيرون حصول عملية انقلاب.... في بلد شهد ثمانية انقلابات منذ الاستقلال عام 1960.