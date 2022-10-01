أخبار دولية
01 تشرين الأول 2022 - 14:20
01/10/2022 14:20:00
الهدوء يعود إلى شوارع واغادوغو غداة انقلاب جديد في بوركينا فاسو
الهدوء يعود إلى شوارع واغادوغو غداة انقلاب جديد في بوركينا فاسو
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LBCI News Lebanon
عندما انقطع بث التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، وسمعت طلقات نارية في حي القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري في واغادوغو، توقع الكثيرون حصول عملية انقلاب.... في بلد شهد ثمانية انقلابات منذ الاستقلال عام 1960.
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