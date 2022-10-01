أخبار دولية
01 تشرين الأول 2022 - 14:20
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الهدوء يعود إلى شوارع واغادوغو غداة انقلاب جديد في بوركينا فاسو

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Lebanon News
عندما انقطع بث التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، وسمعت طلقات نارية في حي القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري في واغادوغو، توقع الكثيرون حصول عملية انقلاب.... في بلد شهد ثمانية انقلابات منذ الاستقلال عام 1960.
 
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