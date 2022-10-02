اشتداد الإعصار أورلين مع اقترابه من سواحل المكسيك

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اشتد الإعصار أورلين اليوم، وبات من الدرجة الرابعة مع اقترابه من ساحل المحيط الهادىء في المكسيك، حيث يتوقع أن يصل الى اليابسة ليل الاثنين الثلاثاء، بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير.وقال المركز في تقريره في الساعة 12,00 ت.غ إن "الاعصار أورلين البالغ الخطورة من الدرجة الرابعة يواصل الاتجاه نحو الشمال". وفي تلك اللحظة، كان على بعد 170 كيلومترا جنوب غرب كابو كوريينتيس في ولاية خاليسكو بغرب البلاد.واظهرت توقعات المركز أن الإعصار يتحرك بسرعة سبعة كيلومترات في الساعة على أن تعبر عينه "في جوار او فوق جزر تريس مارياس (...) هذه الليلة أو صباح الاثنين، ثم تبلغ ساحل المكسيك القارية ليل الاثنين الثلاثاء".وكتب مكتب الحماية المدنية على تويتر أن الإعصار أحدث "أمطارا غزيرة" من جنوب الساحل المكسيكي الى شماله مصحوبا بـ"رياح شديدة"، داعيا السكان في المناطق المعرضة له الى التوجه نحو ملاجىء موقتة.من جهتها، أغلقت البحرية الموانىء في ولايتي ناياريت وخاليسكو.