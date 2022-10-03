ايران تنتظر الاثنين عودة ايراني موقوف في السعودية خلال الحجّ

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أعلنت ايران أن أحد رعاياها الموقوفين في السعودية خلال الحجّ في مكّة المكرّمة سيعود الاثنين إلى بلده، على خلفية محادثات بين القوتين الإقليميتين المتنافستين لإحياء العلاقات بينهما.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الاثنين خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "نحن سعداء بالإفراج عن الحاج الإيراني الذي اعتقل لأسباب واهة ولحسن الحظ، مع الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية و منظمة الحج والعمرة، نشهد عودة هذا الحاج الإيراني إلى البلاد".وكانت طهران أعلنت عن توقيف المواطن الإيراني في الخامس من آب، من دون كشف هويته ولا الأسباب التي كانت وراء توقيفه. وعرّفت عنه في 19 آب بأنه خليل دردمند، مشيرة إلى أن الشرطة أوقفته في مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج.وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران منذ العام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون مقار بعثات دبلوماسية سعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيا معارضا.وكانت الخارجية الايرانية أعلنت الأحد في بيان أن وزيريْ خارجية العراق وعمان "أبلغا" نظيرهما الايراني بـ"الإفراج عن الحاج الايراني الموقوف في السعودية"، من دون تفاصيل إضافية.ويلعب العراق منذ نيسان 2021 دور الوسيط بين البلدين، مستضيفاً سلسلة من المفاوضات بين المسؤولين الأمنيين الإيرانيين والسعوديين.وأعلن وزير الخارجية الإيراني أخيراً استعداد بلاده والمملكة العربية السعودية لنقل المفاوضات إلى مستوى أعلى.وفي السياق، تحدّث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في 23 تموز عن استعدادات لإجراء لقاء بين نظيريه السعودي والإيراني، من دون تحديد موعد لذلك.