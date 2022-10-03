أخبار دولية
03 تشرين الأول 2022 - 12:28
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إطلاق سراح مدير محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

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إطلاق سراح مدير محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
Lebanon News
أُطلق سراح المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت سيطرة روسيا التي اوقفته الجمعة، على ما أعلنت الاثنين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد لديها خبراء في الموقع. 
 
     
وكتب المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي في تغريدة "أرحب بالإفراج عن إيغور موراتشوف" مضيفاً "لقد تلقيت تأكيدا بأنه عاد إلى المنزل سالمًا وبصحة جيدة".
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وكانت "دورية روسية" اعتقلت موراتشوف الجمعة أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوغودار التي تسيطر عليها روسيا، كما أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "اينرغو-اتوم".
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