منتدى الإعلام العربي يحتفل بمرور 20 عامًا على انطلاقه...

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يحتفل منتدى الإعلام العربي بمرور 20 عامًا على انطلاقه بـشاملة تناقش مستقبل الإعلام ومتطلبات تطوير قطاعاته.ويستقطب الحدث نحو 3000 من الساسة والمسؤولين الحكوميين في العالم العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكتاب والمفكرين والمثقفين والمعنيين بصناعة الإعلام في المنطقة، بحسب ما كشف "نادي دبي للصحافة"، الجهة المنظمة للمنتدى.كما سيشهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 خلال أول أيام الحدث.وتأتي الأجندة المكثفة للمنتدى هذا العام والتي ستعقد تحت شعار "مستقبل الإعلام" لمناقشة أهم الموضوعات التي تشغل القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، وضمن مختلف قطاعاته سواء الإعلام المطبوع أو المرئي وكذلك المسموع والرقمي، في إطار شامل هدفه وضع أطر واضحة لما هو مطلوب لتطوير القطاع، مع الأخذ في الإعتبار المتغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير التي تحيط بالإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في حين سيتركز الجانب الأكبر من النقاش على التوجهات الجديدة للإعلام وما هو المطلوب من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب خلال المرحلة المقبلة من خطوات تطويرية لمواكبة تلك التوجهات وتحقيق الريادة فيها، بما يسهم في النهوض بدور الإعلام وتأثيره الإيجابي في مجتمعاتنا العربية.وتتضمن أجندة منتدى الإعلام العربي الـ20 عددًا من الجلسات الرئيسية التي ستناقش مجموعة من المواضيع المنوعة والمتخصصة، حيث تطرح جلسة "الإعلام العربي... التحولات والتأثير" مجموعة من التساؤلات المهمة من منظور قيادات إعلامية عربية رفيعة المستوى، في محاولة للوقوف على أبعاد المشهد الإعلامي العربي، ومتطلبات تطويره للقيام بالدور المنتظر منه كشريك له تأثيره في دفع جهود التطوير والتغلب على التحديات الراهنة.