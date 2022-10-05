أكثر من 500 جريح في زلزال في شمال غرب ايران

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أصيب أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة في زلزال بقوة 5,4 درجات وقع اليوم في شمال غرب إيران، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.وأعلن محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي أن "الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا نقل 135 منهم إلى المستشفى".وكشف أن الزلزال وارتداداته "دمر خمسين منزلا وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة".وبث التلفزيون الحكومي مقاطع فيديو للدمار خلال الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 03,30 (00,00 ت غ).وأعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي لشبكة التلفزيون الحكومية أن "الكهرباء والمياه قطعتا في القرى" بالقرب مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.