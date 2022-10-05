فتح تحقيق لتحديد سبب وفاة مراهقة في ايران

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فتحت السلطات القضائية الإيرانية تحقيقا لتحديد سبب وفاة مراهقة قد تكون قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في اعقاب وفاة مهسا أميني، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا".وتشهد ايران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً، في 16 أيلول، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.وقُتل عشرات معظمهم من المتظاهرين ولكن من عناصر قوات الأمن أيضاً، منذ 16 أيلول، في تظاهرات وصفتها السلطات بـ"أعمال شغب"، بينما تم اعتقال مئات آخرين.ونقلت الوكالة عن المدعي العام بالعاصمة علي صالحي قوله مساء الثلاثاء: "فتحت محكمة جنايات طهران تحقيقا لتحديد سبب وفاة نيكا شاكرامي".وأعلن أنه "صدر أمر بالتحقيق في الأمر وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد".وفي وقت سابق، أعلن الإفراج عن 400 متظاهر من السجن "شرط ألا يكرروا فعلتهم".وشدد المدعي العام على أن "الذين تصرفوا ضد الأمن القومي" سيعاملون "من دون تساهل".