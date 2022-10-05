قتلى بانفجار في مسجد في وزارة الداخلية الأفغانية

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قتل 4 اشخاص بانفجار قنبلة في مسجد داخل حرم وزارة الداخلية الأفغانية بكابول.منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب العام الماضي جعلت الأمن أولوية، لكن الهجمات تسجل تصاعدا في الأشهر الماضية وإن حاول المسؤولون التقليل من أهميتها.وقالت المنظمة الإيطالية غير الحكومية إيميرجنسي، التي تدير مستشفى في كابول إنها استقبلت 20 مريضا بعد انفجار قنبلة في مسجد بوزارة الداخلية.وكتبت في تغريدة أن الشخصين كانا متوفيين لدى وصولهما.غير أن المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور قال إن الانفجار وقع في مسجد يبعد عن وزارة الداخلية يؤدي فيه زوار وبعض الموظفين الصلاة.ولم يكشف أي أرقام رسمية متعلقة بالإصابات أو موقع المسجد بالتحديد، مؤكدا بدء تحقيق في ملابسات الهجوم.ويأتي ذلك في أعقاب تفجير انتحاري الجمعة في قاعة دراسة بكابول أودى بـ53 شخصا بينهم 46 من النساء والفتيات، بحسب أرقام الأمم المتحدة.وقال شهود عيان إن المهاجم فجر نفسه في الجزء المخصص للإناث من القاعة في حي دشت البرشي الذي تسكنه أقلية الهزارة الشيعية.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحسب طالبان بـ25 شخصاً.