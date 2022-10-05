متقاعدو اليونان يتظاهرون مطالبين بزيادة معاشاتهم

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نزل مئات المتقاعدين إلى شوارع أثينا للمطالبة بزيادة معاشاتهم في مواجهة التضخم المرتفع وزيادة تكاليف الكهرباء والوقود.وقدرت الشرطة أن 1300 شخص تظاهروا في وسط العاصمة.وقالت جورجيا فارماكيدي رئيسة نقابة المتقاعدين من جزيرة رودس لوكالة فرانس برس: "مع ارتفاع الأسعار يتبخر المعاش في الأيام الخمسة الأولى". وأضافت: "لن نتمكن من تشغيل التدفئة في شقتنا هذا الشتاء".سار المتظاهرون نحو البرلمان حاملين لافتات تدعو إلى خفض أسعار السلع الأساسية واتخاذ إجراءات صحية ملائمة.أدت الأزمة المالية وسياسة التقشف الصارمة التي فُرضت في جميع أنحاء البلاد على مدى العقد الماضي إلى تدهور الرواتب والمعاشات التقاعدية.أنفقت اليونان تسعة مليارات يورو هذا العام للتصدي لأزمتي الطاقة وكوفيد وفق وزير المالية كريستوس ستايكوراس.لكن التضخم ارتفع بأكثر من 10% في اليونان في نيسان الماضي وبلغ ذروته مسجلًا 12,1% في حزيران قبل أن يتراجع قليلًا.