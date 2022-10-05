أخبار دولية
05 تشرين الأول 2022 - 14:17
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أوبك+ تعلن خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يومياً.. فكيف سيؤثر ذلك على الأسواق العالمية؟

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Lebanon News
 
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