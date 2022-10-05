المفوضية الأوروبية تبدي انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين انفتاح المفوضية على "بحث" وضع سقف لأسعار الغاز في السوق الأوروبية بناء على طلب من غالبية الدول الأعضاء للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.ولفتت المسؤولة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إلى أنه يجب إعداد مثل هذا الحد الأقصى لأسعار الغاز بشكل صحيح من أجل ضمان أمن الإمداد.وتحدثت المفوضية الأوروبية سابقا عن وضع سقف لسعر الغاز الروسي فقط خوفا من أن يؤدي تقييد سعر كل واردات الغاز إلى تفضيل المنتجين زبائن آخرين.بالمقابل، طالبت 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا بوضع سقف عام لأسعار الغاز بالجملة.وأكدت فون دير لايين أن المفوضية مستعدة لمناقشة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ما سيمثل خطوة أولى نحو إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء الأوروبية.وشددت في رسالة وجهتها إلى القادة قبل قمة الاتحاد الأوروبي في براغ الجمعة، على أن هذا الحد الأقصى الموقت الذي يُفترض أن يخفض أسعار الكهرباء يجب إعداده على نحو لا يزيد استهلاك الطاقة.واقتراحت أورسولا فون دير لايين في رسالتها "تكثيف المفاوضات" مع الدول الموردة "الموثوقة" مثل النروج والولايات المتحدة لخفض أسعار واردات الغاز، فضلا عن إجراء عمليات شراء أوروبية مشتركة.وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية في نص أقروه الأربعاء بوضع "تعريفات قصوى على واردات الغاز" وفرض "حظر فوري وكامل على واردات الطاقة الروسية".