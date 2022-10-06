النروج تسعى لزيادة ميزانيتها الدفاعية على خلفية الحرب في أوكرانيا

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اقترحت النروج اليوم، زيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 9,8 بالمئة في 2023 لتعزيز قدراتها الاستخباراتية في أقصى الشمال ومخزونها من الذخائر على خلفية الحرب في أوكرانيا.واقترحت حكومة يسار الوسط في مشروع ميزانيتها للعام 2023 تخصيص 75,8 مليار كرونة (7,3 مليارات يورو) لجيشها، بزيادة 6,8 مليار كرونة عن العام الحالي.ورأى وزير الدفاع بيورن أريلد غرام في بيان، أن "اعتداء روسيا على أوكرانيا يشكل تهديداً للأمن النروجي والأوروبي". وقال: "للحرب تداعيات أمنية واقتصادية وانسانية كبيرة".ويعتزم البلد الاسكندينافي العضو في حلف شمال الأطلسي والذي تبلغ حدوده مع روسيا 198 كلم في القطب الشمالي تعزيز خدمات استخباراته العسكرية وزيادة مخزونه من الذخائر و تقوية أمنه الوطني.وسيخصّص جزء من المال لشراء بديل عن المعدات التي أرسلت إلى أوكرانيا ولتقديم هبات إضافية لها في 2023. وزودت أوسلو كييف بـ 22 مدفع هاوتزر وأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات ومركبات مدرعة خفيفة وحتى بمعدات فردية صغيرة.وبما أن الحكومة لا تتمتع بأغلبية في البرلمان، فستحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لاعتماد مشروع الموازنة الذي يُرجح بالتالي أن يخضع للتعديل.