أخبار دولية
07 تشرين الأول 2022 - 07:03
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مصرع 23 مهاجرا على الاقل في حادثي غرق في اليونان

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مصرع 23 مهاجرا على الاقل في حادثي غرق في اليونان
Lebanon News
لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم في غرق زورقين كان على متنهما مهاجرون في اليونان، بفارق ساعات يومي الأربعاء والخميس وفقا لمحصلة جديدة لخفر السواحل اليونانيين الجمعة.

وتم انتشال ما لا يقل عن خمس جثث في جزيرة كيثيرا جنوب البيلوبونيز حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما قال متحدث باسم خفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس.
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وفي حادث آخر وقع صباح الخميس، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم من النساء، حتفهم قبالة جزيرة ليسبوس شرق المتوسط، وفقا للمصدر نفسه. وواجه المركبان رياحا عاتية وبحرا هائجا.

وفي كيثيرا، تم إنقاذ 80 شخصا من الغرق بينما عثر على 28 شخصا قبالة ليسبوس.

وبحسب قناة إي آر تي اليونانية العامة  فإن هؤلاء من الجنسية الصومالية. 
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