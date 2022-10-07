مصرع 23 مهاجرا على الاقل في حادثي غرق في اليونان

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لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم في غرق زورقين كان على متنهما مهاجرون في اليونان، بفارق ساعات يومي الأربعاء والخميس وفقا لمحصلة جديدة لخفر السواحل اليونانيين الجمعة.وتم انتشال ما لا يقل عن خمس جثث في جزيرة كيثيرا جنوب البيلوبونيز حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما قال متحدث باسم خفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس.وفي حادث آخر وقع صباح الخميس، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم من النساء، حتفهم قبالة جزيرة ليسبوس شرق المتوسط، وفقا للمصدر نفسه. وواجه المركبان رياحا عاتية وبحرا هائجا.وفي كيثيرا، تم إنقاذ 80 شخصا من الغرق بينما عثر على 28 شخصا قبالة ليسبوس.وبحسب قناة إي آر تي اليونانية العامة فإن هؤلاء من الجنسية الصومالية.