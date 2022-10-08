أخبار دولية 08 تشرين الأول 2022 - 03:50 08/10/2022 03:50:43 سبعة قتلى في انفجار في محطة وقود في إيرلندا

سبعة قتلى في انفجار في محطة وقود في إيرلندا

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LBCI News Lebanon



أعلنت الشرطة الايرلندية السبت ان سبعة اشخاص قتلوا في انفجار في محطة للوقود بشمال غرب ايرلندا.





وقالت الشرطة في بيان إن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر"، موضحة أن الانفجار وقع بعد ظهر الجمعة.



أعلنت الشرطة الايرلندية السبت ان سبعة اشخاص قتلوا في انفجار في محطة للوقود بشمال غرب ايرلندا.وقالت الشرطة في بيان إن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر"، موضحة أن الانفجار وقع بعد ظهر الجمعة. الإعلان

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