أخبار دولية
08 تشرين الأول 2022 - 03:50
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سبعة قتلى في انفجار في محطة وقود في إيرلندا

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سبعة قتلى في انفجار في محطة وقود في إيرلندا
Lebanon News
    
أعلنت الشرطة الايرلندية السبت ان سبعة اشخاص قتلوا في انفجار في محطة للوقود بشمال غرب ايرلندا. 
 
     
وقالت الشرطة في بيان إن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر"، موضحة أن الانفجار وقع بعد ظهر الجمعة.
 
 
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