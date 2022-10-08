تفكيك شبكة لتهريب مهاجرين في إسبانيا

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أعلنت الشرطة الاسبانية أنها فكّكت شبكة كبيرة لتهريب مهاجرين ألبان بينهم قاصرون كانوا مسافرين إلى بريطانيا في ظروف خطرة على متن عبّارات وسفن تجارية.وأوقفت الشرطة سبعة أشخاص، جميعهم ألبان، يشتبه في أنهم ينتمون إلى "منظمة إجرامية كبيرة"، في إطار تعاون بين الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة والحرس المدني الاسباني.وبين هؤلاء شخصان يشتبه في أنهما قائدا المجموعة.وتم توقيفهما الإثنين بينما كانا على وشك الصعود الى طائرة من مدريد للسفر إلى ألبانيا، وفق ما جاء في بيان نشرته الشرطة الإسبانية.وكانت شبكة المهرّبين، التي بدأت تعمل في العام 2014، تطلب من المهاجرين الألبان مبالغ تراوح بين ثلاثة آلاف و15 ألف يورو لتهريبهم على متن عبّارات أو سفن شحن تبحر بين شمال إسبانيا وبريطانيا في ظروف "تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية".ويبقى عدد المهاجرين الذين مرّوا بهذه الشبكة غير معروف، بحسب الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، لكن السلطات الإسبانية والبريطانية تمكنت من تحديد هويات نحو خمسين منهم.