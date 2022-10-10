غوتيريش يدعو إلى نشر قوات دولية في هايتي

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد المجتمع الدولي إلى إرسال قوات لدعم هايتي التي طلبت المساعدة في مواجهة العصابات الإجرامية.وكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث بإسم غوتيريش، في بيان: "الأمين العام يحض المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية".وقال المتحدث إن "غوتيريش يبقى قلقًا جدًا بشأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل".