أخبار دولية
10 تشرين الأول 2022 - 04:12
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خمسة قتلى على الأقل و12 جريحا في القصف على كييف

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خمسة قتلى على الأقل و12 جريحا في القصف على كييف
Lebanon News
قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف صباح اليوم، وفق حصيلة أولية أعلنتها الشرطة الأوكرانية.
    
وقالت الشرطة عبر فيسبوك: "أحصينا حتى الآن خمسة قتلى و12 جريحا"، مشيرة إلى أن "معظم" عمليات القصف استهدفت "وسط العاصمة".
 
 
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