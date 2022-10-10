خمسة قتلى على الأقل و12 جريحا في القصف على كييف

قصف على كييف

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LBCI News Lebanon

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف صباح اليوم، وفق حصيلة أولية أعلنتها الشرطة الأوكرانية.



وقالت الشرطة عبر فيسبوك: "أحصينا حتى الآن خمسة قتلى و12 جريحا"، مشيرة إلى أن "معظم" عمليات القصف استهدفت "وسط العاصمة".