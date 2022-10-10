أخبار دولية
10 تشرين الأول 2022 - 14:03
10/10/2022 14:03:00
مناطق في العالم ستصبح غير صالحة للحياة بسبب الحر
الامم المتحدة تحذر...
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LBCI News Lebanon
مناطق كاملة في العالم ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات حر يزداد تواترها وشدّتها.
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