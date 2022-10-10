الاتحاد الأوروبي: سفير نيكاراغوا شخص غير مرغوب فيه

الإعلان

أعلن الاتحاد الأوروبي سفير نيكاراغوا لدى بروكسل شخصا غير مرغوب فيه ردا على طرد سفيرته في ماناغوا، كما ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وقال في بيان: "وافق المجلس هيئة دول الاتحاد الأوروبي اليوم على إعلان رئيس بعثة جمهورية نيكاراغوا لدى الاتحاد الأوروبي شخصًا غير مرغوب فيه".وأضاف انه رد بالمثل على قرار حكومة نيكاراغوا في 28 ايلول بإعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى نيكاراغوا شخصًا غير مرغوب فيه. ويعتبر الاتحاد الأوروبي قرار نيكاراغوا غير مبرر.وكان بوريل اعلن انه سيرد بشكل حازم ومتكافىء على قرار نيكاراغوا طرد سفيرته في ماناغوا.واكد غداة طرد السفيرة بيتينا موشيت ان الاتحاد الاوروبي يأسف بشدة ويرفض هذا القرار الأحادي الجانب غير المبرر.وقال بوريل في بيان: "الاتحاد الاوروبي يأسف أيضا بعمق للقرار الأحادي الجانب وغير المتكافىء وغير المبرر الذي اتخذته حكومة نيكاراغوا الجمعة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة هولندا، ويعبر عن دعمه الراسخ للحكومة الهولندية".