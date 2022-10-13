مقتل تسعة أشخاص على الاقل بانفجار حافلة في مالي

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قتل تسعة أشخاص على الأقل في انفجار حافلة في وسط مالي، والتي كثيرا ما تشهد أعمال عنف جهادية، بحسب الشرطة ومصدر محلي.واصطدمت الحافلة بعبوة ناسفة على الطريق بين باندياغرا وغونداكا في منطقة موبتي، في الساعات الأولى من فترة بعد الظهر، بحسب مصدر أمني.وقال موسى حسيني من جمعية باندياغرا المحلية للشباب: "نقلنا تسع جثث إلى العيادة. ولم ينته الأمر بعد".بدوره أكد ضابط في الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته في حصيلة أولية مقتل عشرة أشخاص لافتا الى أن العديد من الجرحى إصاباتهم خطيرة.تشهد مالي تمردا جهاديا منذ سنوات أودى بآلاف الأشخاص وأرغم مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.