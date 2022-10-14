بوتين "لا يرى حاجة" لإجراء محادثات مع بايدن

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لا يرى حاجة" لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع واشنطن بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال بوتين رداً على سؤال عن اجتماع محتمل مع بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني: "يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدّاً لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. لا أرى ضرورة، لأكون صادقاً". وأضاف أنّ مشاركته في القمة التي تستضيفها إندونيسيا لم تتقرّر بعد.وأقر بوتين بأن حلفاء موسكو ممثلين بالجمهوريات السوفياتية السابقة "قلقين" إزاء النزاع في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن النزاع لا يؤثر على علاقاتهم بالكرملين.وقال للصحافيين في أعقاب قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة في كازاخستان "شركاؤنا بالطبع مهتمون وقلقون إزاء مستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية ... لكن هذا لا يؤثر بأي شكل على طابع ونوعية وعمق علاقات روسيا مع هذه الدول".