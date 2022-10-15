خمسة قتلى في اشتباكات قبلية بغرب كردفان

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أوقعت اشتباكات قبلية بولاية غرب كردفان في السودان خمسة قتلى وتسعة جرحى، بحسب ما افاد الجيش.وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن الاشتباكات بدأت الجمعة بين قبيلتي النوبه والمسارية في مدينة بثاوى بغرب كردفان وأدت الى سقوط قتيلين وأربعة جرحى من المسارية و3 قتلى وخمسة جرحى من النوبة.وبحسب البيان "ضرمت النيران في بعض المنازل وتم نهب بعض الممتلكات الخاصة.وتأتي هذه الاشتباكات فيما تتعمق الأزمتان السياسية والاقتصادية اللتان يشهدهما السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول 2021.وغالبا ما تندلع اشتباكات قبلية في المناطق النائية في السودان بسبب نزاعات على الارض والمياه والكلأ.والخميس قتل أربعة أشخاص على الأقل عندما تجددت الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق حيث أدت اشتباكات مماثلة الى مقتل 120 شخصا في شهري تموز وآب.وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 370 شخصا ونزح 177 الف شخص على الاقل بسبب النزاعات القبلية في السودان خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.