أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 01:38
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12 قتيلا في إطلاق نار استهدف حانة في وسط المكسيك

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12 قتيلا في إطلاق نار استهدف حانة في وسط المكسيك
Lebanon News
قتل 12 شخصا في إطلاق نار استهدف حانة في مدينة إيرابواتو في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية.
      
وأكدت السلطات "مقتل ستة رجال وست نساء" وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في بيان لم يحدد هوية المهاجم أو دوافعه.
 
     

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