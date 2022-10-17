أخبار دولية
17 تشرين الأول 2022 - 00:27
17/10/2022 00:27:46
سماع دوي انفجارين في كييف
سماع دوي انفجارين في كييف
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LBCI News Lebanon
سمع دوي انفجارين صباح الاثنين في كييف وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس بعد اسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية.
وانطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارين اللذين وقعا عند الساعة 6,35 و6,45 صباحا (3,35 ت غ و3,45 ت غ).
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