سماع دوي انفجارين في كييف

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سمع دوي انفجارين صباح الاثنين في كييف وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس بعد اسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية.وانطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارين اللذين وقعا عند الساعة 6,35 و6,45 صباحا (3,35 ت غ و3,45 ت غ).