ثلاثة قتلى من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

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قُتل ثلاثة عناصر في قوات حفظ السلام الأممية وجرح ثلاثة آخرون بانفجار قنبلة على طريق سريع في شمال مالي، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة على تويتر.وكتب قائد مينوسما القاسم وين على تويتر أن العبوات الناسفة البدائية الصنع، هي إحدى أكثر المخاطر التي تتهدد زملاءنا مشيدا بشجاعة وحس المسؤولي للعنصرين القتيلين.وينتمي العنصران إلى الكتيبة التشادية، على ما ذكر مسؤول في معسكر البعثة في كيدال طالبا عدم الكشف عن اسمه.وبدأت بعثة مينوسما مهمتها في 2013 لمساعدة هذه الدولة التي تعد من الأفقر في العالم، على التصدي لتمرد جهادي أودى بحياة الآلاف وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.والبعثة من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتضم 17,612 عنصرا من الجنود والشرطة والمدنيين والمتطوعين الذين نشروا اعتبارا من أيار، بحسب موقع البعثة على الانترنت.وقتل في المجموع 179 عنصرا من البعثة في أعمال حربية، في واحدة من أكبر حصائل الخسائر البشرية في تاريخ عمليات قوات حفظ السلام الدولية.وتواجه مالي تمرّدا جهاديا تفجر في شمال البلاد في 2012 قبل أن يمتد إلى الوسط ومن ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.ويلجأ الجهاديون عادة لاستخدام الألغام والعبوات الناسفة اليدوية الصنع التي تنفجر باللمس أو يمكن تفجيرها عن بعد.وخلص تقرير لمينوسما إلى أن العبوات الناسفة اليدوية الصنع والألغام أودت بحياة 103 أشخاص وأسفرت عن إصابة 297 بجروح في مالي العام الماضي.