نشر حتى تسعة آلاف جندي روسي في بيلاروس

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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية الاثنين انه سيتم نشر حتى تسعة آلاف جندي روسي و170 دبابة في بيلاروس، حليفة روسيا، في إطار إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين.تم الإعلان الأسبوع الماضي عن إنشاء هذه القوة الجديدة التي من المفترض أن تدافع عن حدود بيلاروس ضد اي تهديد أوكراني، في الوقت الذي تتعرّض فيه روسيا لانتكاسات في هجومها على أوكرانيا.وقال مستشار وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو على تلغرام إن العدد الإجمالي للجنود الروس المفترض وصولهم إلى بيلاروس تسعة آلاف.وأضاف ان روسيا سترسل ايضا الى بيلاروس 170 دبابة وحتى 200 آلية اخرى و100 قطعة أسلحة ومدافع هاون يزيد عيارها عن 100 ملم.وقال ريفينكو إن الوحدات الروسية ستنشر في أربعة مواقع تدريب في شرق ووسط بيلاروس حيث ستشارك في تدريبات تشمل الرماية القتالية واطلاق صواريخ مضادة للطائرات.