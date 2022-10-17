الرئيس الإسرائيلي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في البيت الأبيض في 26 تشرين الأول، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.وسيجري هرتسوغ زيارة تستمر يومين إلى واشنطن، أكبر حليف لإسرائيل. وقالت جان-بيار إن الرئيس الإسرائيلي وبايدن سيجريان مشاورات حول قضايا أساسية بما فيها التحديات الإقليمية والدولية.وتأتي الزيارة في خضم توترات حول مصير برنامج إيران النووي، إذ تسعى إدارة بايدن إلى إحياء اتفاق من شأنه أن يعيد فرض رقابة دولية على البرنامج في مقابل تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتعارض إسرائيل هذا التوجّه.وقالت جان-بيار إن المحادثات ستتناول مستقبل الفلسطينيين، وستركز على ازدهار الإسرائيليين والفلسطينيين وأمنهم.وستأتي زيارة هرتسوغ في أعقاب توصل إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.وتجري إسرائيل في الأول من تشرين الثاني انتخابات برلمانية.