الأرجنتين تطالب قطر بتوقيف مسؤول إيراني رفيع

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طلبت الأرجنتين من قطر توقيف نائب للرئيس الإيراني يزورها حاليا. يذكر أن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي مطلوب من قبل مدعين خاصين في الأرجنتين للاشتباه بمشاركته في التخطيط للتفجير الذي وقع في 18 تموز 1994 واستهدف "المركز التعاضدي الاسرائيلي" (أميا) وأسفر عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح.ورفع المدعون الخاصون التماسا إلى الخارجية الأرجنتينية دعوا فيه للجوء إلى كل الأدوات الدبلوماسية بينما أشاروا إلى نشرة حمراء صادرة بحق رضائي ومقتطفات من الصحف تتحدث عن زيارته لقطر، وفق ما ذكرت وكالة "تيلام" الرسمية للأنباء.وأفاد مصدر دبلوماسي فرانس برس أن وزارة الخارجية وافقت على طلب الادعاء الخاص بعدما تأكدت من وجود رضائي في الدولة الخليجية.وقال المصدر إن الوزارة "طلبت تعاون الإنتربول من أجل توقيفه"، بينما أصدر وزير الخارجية سانتياغو كافيرو "توجيهات إلى السفير الأرجنتيني في الدوحة بالتواصل بشكل عاجل مع وزارة الخارجية القطرية والإبلاغ عن الوضع".