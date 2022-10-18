أخبار دولية
18 تشرين الأول 2022 - 01:34
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قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا

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قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا
Lebanon News
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين أنّ ثلاثة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في شمال البلاد.

وأوضح مادورو أنّ المعلومات الأوّلية تشير أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة من جرّاء الانهيار الأرضي الذي وقع في حيّ إل كاستانو بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراغوا والتي تبعد عن كراكاس 80 كلم.
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وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الفنزويلي انهيارات طينية وقد دمّرت كلّ ما اعترض طريقها وجرفت معها سيارات وأشجاراً وصخوراً ضخمة.

وأدلى مادور بتصريحه هذا من لاس تيخيرياس التي خلّف فيها انهيار أرضي قبل أسبوع 54 قتيلًا وثمانية مفقودين. 
 
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