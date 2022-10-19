أخبار دولية
19 تشرين الأول 2022 - 15:33
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كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية الثلاثاء المقبل

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كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية الثلاثاء المقبل
Lebanon News
تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء المقبل الموافق 25 تشرين الأول الجاري، ويشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر، على ما أوردت "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام).
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