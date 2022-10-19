أخبار دولية 19 تشرين الأول 2022 - 15:33 19/10/2022 15:33:38 كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية الثلاثاء المقبل

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية الثلاثاء المقبل

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LBCI News Lebanon

تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء المقبل الموافق 25 تشرين الأول الجاري، ويشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر، على ما أوردت "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام). الإعلان

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