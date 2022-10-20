أخبار دولية
20 تشرين الأول 2022 - 14:41
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إردوغان يرى "فرصة" لإحياء العلاقات مع أرمينيا

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إردوغان يرى &quot;فرصة&quot; لإحياء العلاقات مع أرمينيا
Lebanon News
اعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس انه من الضروري "اغتنام الفرصة" لاحياء العلاقات مع أرمينيا، بالتوازي مع تطبيع العلاقات بين يريفان وأذربيجان.
 
     
وبدأت يريفان وباكو صوغ مسودة اتفاقية سلام بين البلدين العدوين في تشرين الأول، كما أجرى إردوغان بعد ذلك محادثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في جمهورية التشيك.
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وقال إردوغان خلال زيارة لأذربيجان إنّ "عمليات التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا، بين تركيا وأرمينيا مترابطة".
 
     
وأضاف في مؤتمر صحافي إلى جانب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "يجب اغتنام الفرصة المتاحة".
 
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