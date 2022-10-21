سوريا تعترض صواريخ اسرائيلية في أجواء دمشق

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LBCI News Lebanon



اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ اسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.





وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".



