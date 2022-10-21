أخبار دولية
21 تشرين الأول 2022 - 16:37
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سوريا تعترض صواريخ اسرائيلية في أجواء دمشق

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سوريا تعترض صواريخ اسرائيلية في أجواء دمشق
Lebanon News

اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ اسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
 
     
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".
 
     
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