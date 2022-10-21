أخبار دولية
21 تشرين الأول 2022 - 16:37
21/10/2022 16:37:25
سوريا تعترض صواريخ اسرائيلية في أجواء دمشق
سوريا تعترض صواريخ اسرائيلية في أجواء دمشق
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LBCI News Lebanon
اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ اسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".
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سوريا تعترض
صواريخ اسرائيلية في أجواء دمشق
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