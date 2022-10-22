ترامب يعمل على تبرئة نفسه

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LBCI News Lebanon

في كل مرة تسقط ورقة من اوراق دونالد ترامب في اتهامه بالحث على الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن يسأل الرئيس السابق .. لماذا الآن؟