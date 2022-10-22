أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 14:19
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ترامب يعمل على تبرئة نفسه

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Lebanon News
في كل مرة تسقط ورقة من اوراق دونالد ترامب في اتهامه بالحث على الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن يسأل الرئيس السابق .. لماذا الآن؟ 
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