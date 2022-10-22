أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 14:19
22/10/2022 14:19:00
ترامب يعمل على تبرئة نفسه
ترامب يعمل على تبرئة نفسه
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LBCI News Lebanon
في كل مرة تسقط ورقة من اوراق دونالد ترامب في اتهامه بالحث على الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن يسأل الرئيس السابق .. لماذا الآن؟
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