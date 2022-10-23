أخبار دولية
23 تشرين الأول 2022 - 00:39
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تعيين شي جينبينغ لولاية جديدة على رأس الجيش

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تعيين شي جينبينغ لولاية جديدة على رأس الجيش
Lebanon News
عين شي جينبينغ مجددا اليوم، على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي. 
     
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".
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