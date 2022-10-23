تعيين شي جينبينغ لولاية جديدة على رأس الجيش

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحزب الشيوعي, الجيش,شي جينبينغ,تعيين شي جينبينغ لولاية جديدة على رأس الجيش

LBCI News Lebanon

عين شي جينبينغ مجددا اليوم، على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".