أخبار دولية
23 تشرين الأول 2022 - 08:02
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بناء خطي دفاع في منطقة روسية متاخمة لأوكرانيا

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بناء خطي دفاع في منطقة روسية متاخمة لأوكرانيا
Lebanon News
أقيم خطا دفاع في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا لمواجهة هجوم محتمل للقوات الأوكرانية، على ما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت الأحد.
      
وكتب ستاروفويت على تلغرام "هذا الأسبوع، اكتملت أعمال بناء خطي دفاع محصنين في منطقة كورسك"، مشيراً إلى أنه سيتم بناء خط دفاع ثالث بحلول 5 تشرين الثاني.
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وأكد "نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم على أراضينا". 
      
وأعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، من جانبه، السبت، الشروع في بناء خط دفاع في منطقته.
     
وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام "في منطقة بيلغورود، بدأنا في إقامة تحصينات دفاعية"، ونشر صوراً لعدة كتل خرسانية على شكل هرم وضعت على أطراف قرية.
     
وشجبت روسيا التي تشن هجوما على أوكرانيا منذ نهاية شباط/فبراير، في منتصف تشرين الأول "زيادة كبيرة" في القصف الأوكراني على عدة مناطق حدودية روسية منها منطقة بيلغورود وكورسك وبريانسك.
     
السبت، قُتل مدنيان في أعقاب قصف أوكراني استهدف منشآت مدنية في منطقة بيلغورود، وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 15 ألف شخص لعدة ساعات، بحسب السلطات المحلية.
 
     
 
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