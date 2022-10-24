قتيلان على الأقل في المكسيك جراء الإعصار روسلين

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أدى الإعصار روسلين الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك الأحد مصنفا عاصفة قوية من الفئة الثالثة، الى مقتل شخصين على الأقل وتدمير منازل وطرق.وقال خورخي بينيتو رودريغيز مسؤول الأمن في ولاية ناياريت للتلفزيون الحكومي إنه تم العثور على شخص ميت في روسامورادا.من جهتها، أفادت إدارة حماية المواطنين ومكافحة الحرائق في وقت لاحق بأن رجلا يبلغ الثمانين توفي عندما انهار هيكل ثقيل في منزله في جزيرة ميكسكالتيتان.ودفع الإعصار السكان الى الاحتماء من الرياح الشديدة القوة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة.وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن الإعصار ضرب قرب بلدة سانتا كروز الصغيرة في ولاية ناياريت الساحلية مصحوبا برياح تقدر سرعتها القصوى بنحو 195 كيلومترا في الساعة.وقبل ساعات فقط من وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، خُفّض تصنيف روسلين من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس سفير-سمبسون للأعاصير، مع توقع المركز الوطني تراجعا سريعا في قوته بعد بلوغه اليابسة.وحذر كل من المركز الوطني للأعاصير وخدمة الأرصاد الجوية المكسيكية من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة التي قد تتسبب بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار على طول ساحل المحيط الهادئ.