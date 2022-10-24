البابا يستقبل ماكرون للمرة الثالثة في الفاتيكان

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استقبل البابا فرنسيس اليوم، في الفاتيكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثالثة منذ توليه الرئاسة، على خلفية الحرب في أوكرانيا والجدل حول الموت الرحيم في فرنسا.وصل الرئيس الفرنسي برفقة زوجته بريجيت الى القصر البابوي المتاخم لكاتدرائية القديس بطرس في روما لعقد لقاء خاص مع الحبر الأعظم.واللقاء الثنائي مع الحبر الأعظم يفترض أن يليه لقاء مع المسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وكذلك مع "وزير" خارجية الفاتيكان بول غالاغر.وهو اللقاء الثالث لماكرون مع البابا، حيث عقد الأول في حزيران 2018 والثاني يعود الى سنة على الأقل في تشرين الثاني 2021.ويزور الرئيس ماكرون روما منذ الأحد حيث ألقى خطابا خلال افتتاح قمة بين الأديان حول السلام نظمته الجمعية الكاثوليكية الإيطالية سانت ايجيديو.واعتبر ماكرون في خطابه أن "السلام ممكن" في أوكرانيا حين "يقرره الأوكرانيون".وبشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يتوقف البابا عن التنديد بالنزاع منذ شباط محاولا في الوقت نفسه الإبقاء على حوار دبلوماسي مع موسكو والكنيسة الارثوذكسية الروسية التي تميل كثيرا الى مواقف الكرملين.ودعا ماكرون الذي قدم نفسه على أنه "رئيس جمهورية علمانية ذات تاريخ معقّد أحيانا مع الأديان"، هذه الأخيرة إلى "المقاومة".وتحدّث ماكرون عن واجب المقاومة لدى الأديان، مشيرا إلى وجوب الدفاع عن الكرامات.وبحسب الاليزيه، فإن اللقاء يفترض أن يتناول أيضا الجدل الدائر داخل المجتمع الفرنسي حول مواضيع مثل استقبال اللاجئين أو الموت الرحيم.وكان البابا عبر عن معارضته الجمعة للموت الرحيم خلال خطب ألقاه أمام نواب فرنسيين فيما تستعد باريس لاطلاق اتفاقية مواطنية حول هذه المسألة الحساسة للتوصل الى احتمال تغيير القانون.والتقى الرئيس الفرنسي مساء الأحد رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني ليصبح أول رئيس أجنبي يجتمع مع زعيمة الحزب اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (اخوة ايطاليا) الفائز في الانتخابات في أيلول في ايطاليا.وسيلتقي اليوم، الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا على غداء خاص.