مقتل سبعة مدنيين في باخموت بشرق أوكرانيا

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قُتل سبعة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون الاثنين في بلدة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، والتي تعدّ مسرحاً لمعارك عنيفة مع الجيش الروسي منذ أشهر، حسبما أفاد الحاكم المحلّي الثلاثاء.وقال الحاكم بافلو كيريلينكو عبر "تلغرام" إنّه تمّ العثور على جثث ثلاثة مدنيين قُتلوا في وقت سابق في موقعَين في المنطقة.من جهته، أشار الجيش الأوكراني إلى هجوم روسي باتجاه باخموت الواقعة في شمال المنطقة، ومدينة أفدييفكا على بعد حوالى خمسين كيلومتراً جنوباً.وصدّت القوات الأوكرانية الإثنين هجمات روسية بالقرب من عشر بلدات من بينها باخموت، في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.أعلنت السلطات الموالية لروسيا في بيان أنّ انفجاراً قوياً وقع الثلاثاء في ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.وقال البيان الذي نُشر على "تلغرام" إن سيارة انفجرت في ميليتوبول قرب مبنى شركة زاميديا القابضة.وأوضح المصدر ذاته أنّ خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في هذا الانفجار الذي حطّم النوافذ والأبواب في عدّة طوابق من المبنى.وأوضح البيان أنّه جرى نقل أحد الجرحى إلى المستشفى.من جهته، بثّ التلفزيون الروسي العام "روسيا 24" صوراً للمبنى، بدت فيها الجدران الداخلية محترقة جزئياً، والنوافذ والأبواب محطّمة، والسلالم مليئة بالحطام.