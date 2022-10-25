النروج تعلن توقيف روسي يشتبه بأنه "عميل غير قانوني"

الإعلان

أعلن جهاز مكافحة التجسس النروجي الثلاثاء أنه أوقف شخصا يشتبه بأنه عميل روسي غير قانوني كان، بحسب الجهاز، ينتحل صفة باحث برازيلي.وأفاد التلفزيون الرسمي النروجي "ان.ار.كي" الذي كشف القضية بأن المشتبه به أوقف صباح الإثنين لدى توجّهه إلى عمله في جامعة ترومسو (شمال).وقالت مساعدة قائد جهاز مكافحة التجسس النروجي هيدفيغ مو خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس إن الموقوف "يجب أن يطرد لأنه يشكل تهديدا للمصالح الأساسية للأمة".وتابعت "باعتقادنا، إنه باحث يتواجد في النروج بهوية برازيلية مزيفة. هو في الحقيقة روسي يعمل لصالح الاستخبارات الروسية".وبحسب الجهاز، هذا المشتبه به هو "عميل غير قانوني"، وهو توصيف يستخدم للدلالة على جاسوس يحاول الاندماج بشكل مستدام في بلد أجنبي لكي ينسج فيه شبكة معارف ويقيم قنوات للمعلومات ويتغلغل في أوساط تمتلك معلومات حساسة.وفي جامعة ترومسو، كان الباحث يعمل على السياسة النروجية في شمال البلاد حيث تتشارك النروج مع روسيا حدودا بطول 198 كلم، وعلى التهديدات الهجينة، وفق الجهاز.ونادرا ما يتم الإعلان عن توقيف "عملاء غير قانونيين". في هذا السياق شكّل توقيف سيّدة الأعمال الروسية آنا تشابمان المستقرة في نيويورك في العام 2010 قضية مدوية.ولم يشأ الجهاز كشف هوية المشتبه به ولا المدة التي أمضاها في النروج ولا ما إذا كان يعيش لوحده أو مع عائلته.وتم توقيفه في إطار تعاون مع أجهزة استخبارات أخرى، وفق الجهاز الذي لم يشأ إعطاء تفاصيل بهذا الشأن.وقالت مو "يمكنني أن أقول إنه أقام في كندا سابقا".وأشارت إلى أن العملاء غير القانونيين غالبا ما ينتحلون هوية شخص ميت في بلد سجلّاته الوطنية ليست مضبوطة تماما، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق على دول أميركا اللاتينية.وقالت "سنحاول كشف ما إذا هو مذنب بالتجسس ولكن، حتى وإن لم يكن كذلك، هو كان بمثابة أداة للاستخبارات الروسية لا نريدها في النروج".وأودع المشتبه به الثلاثاء التوقيف الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع.وتعذّر الاتصال على الفور بالسفارة الروسية في النروج للاستحصال منها على تعليق.وتأتي هذه القضية على أثر توقيفات عدة في النروج لرعايا روس متّهمين بإطلاق طائرات مسيّرة فوق الأراضي النروجية، ما يشكل خرقا لقرار حظر التحليق المفروض على الروس بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، أو بخرق قرارات منع تصوير المواقع الحساسة.ومنذ أن بدأ النزاع في أوكرانيا خفّضت روسيا إمداداتها من الطاقة إلى أوروبا، ما جعل من النروج أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى القارة العجوز.