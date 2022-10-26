ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في هايتي "بشكل كبير"

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أعلنت وزارة الصحة في هايتي أن تفشي الكوليرا فيها يتزايد بسرعة إذ تضاعف عدد الحالات إلى نحو 2000 في غضون أيام مع 41 حالة وفاة على الأقل.ولفتت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتيأولريكا ريتشاردسون إلى أنه حتى أيام قليلة مضت، كانت الزيادة في حالات الكوليرا تدريجية، لكننا حاليا نشهد زيادة حادة بشكل مقلق، لذا أصبح الوضع أكثر صعوبة.وتابعت: "رغم أن الكوليرا يمكن أن تكون قاتلة، إلا أنه يمكن الوقاية منها وعلاج" المصابين بها، مضيفة أن "السرعة عامل أساسي" لاحتواء تفشي المرض.وأشادت ريتشاردسون بالعمل "الفوري والحاسم" برعاية الأمم المتحدة من قبل سلطات هايتي والمنظمات غير الحكومية، التي لا تزال تواجه نقصا حادا في المياه النظيفة والوقود بسبب انتشار العصابات.وأعلنت وزارة الصحة الهايتية أنه بين 19 و23 تشرين الأول ارتفع عدد حالات الإصابة المشتبه بها من 964 إلى 1972، فيما ارتفع عدد الوفيات من 33 إلى 41 وفاة.