أخبار دولية
26 تشرين الأول 2022 - 09:45
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السعودية عازمة على اجتذاب مشجعي كأس العالم في قطر

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السعودية عازمة على اجتذاب مشجعي كأس العالم في قطر
Lebanon News
تعتزم السعودية مضاعفة الرحلات المكوكية وتسهيل السفر البري في مسعى لاجتذاب عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم الذين يحضرون كأس العالم في جارتها قطر، على ما أفاد وزير السياحة السعودي وكالة فرانس برس الأربعاء.
 
     
وقدمت السعودية تأشيرات دخول متعدّدة صالحة للإقامة لمدة تصل إلى 60 يوما لحاملي بطاقة هيّا الإلزامية في كأس العالم. وقال وزير السياحة أحمد الخطيب على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض إن عدد الرحلات الأسبوعية من السعودية إلى قطر سيصل إلى 240 رحلة خلال البطولة التي تنطلق الشهر المقبل وتستمر شهرا، ارتفاعا من ست رحلات في المعتاد.
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وقال الخطيب إنه بالنسبة للمسافرين برا، قامت السلطات بتحديث الطرق المؤدية من الرياض والمدن في شرق السعودية، الأقرب إلى قطر، إلى الحدود المشتركة بين البلدين.
 
     
وأوضح أنّ السلطات السعودية قامت أيضا بتوسيع محطات الوقود وتحسين خدمات الاتصال بالإنترنت والوصول إلى الإسعافات الأولية والخدمات الطبية الأخرى على طول الطرق المؤدية إلى قطر.
 
     
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