أخبار دولية
26 تشرين الأول 2022 - 13:00
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استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل حكومي

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استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل حكومي
Lebanon News
قدم وزراء الحكومة الأردنية مساء الأربعاء استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك تمهيدا لتعديل وزاري هو الثالث من نوعه منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عامين، حسبما افاد مصدر رسمي أردني.
 
     
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في خبر مقتضب "وضع الوزراء استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة".
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وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة في 12 تشرين الأول 2020.
 
     
ويعود آخر تعديل حكومي الى الحادي عشر من تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.
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