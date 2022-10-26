بايدن يستقبل الرئيس الاسرائيلي قبل الانتخابات

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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض الأربعاء نظيره الاسرائيلي اسحق هرتسوغ لبحث التطورات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.وتتيح المحادثات التي تعقد قبل فترة وجيزة من إجراء البلدين انتخابات في مطلع تشرين الثاني، تأكيد "الشراكة المتواصلة وعلاقة الصداقة بين الولايات المتحدة واسرائيل"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.وستتناول المحادثات الملف الإيراني وقلق المجتمع الدولي حيال نشاط طهران النووي.وقادت اسرائيل خلال الأشهر الماضية حملة دبلوماسية مكثّفة لمحاولة إقناع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا) بعدم إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في العام 2015 والذي انسحبت منه إدارة ترامب.لكن الرئيس الاسرائيلي قال الثلاثاء إنه اطلع الولايات المتحدة على معلومات تثبت وفق المخابرات الاسرائيلية استخدام طائرات مسيرة إيرانية في الحرب في أوكرانيا، مطالباً برد صارم من المجتمع الدولي.وقال هرتسوغ خلال لقائه وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن: "تؤدي الأسلحة الإيرانية دوراً رئيسياً في عدم الاستقرار في عالمنا، وعلى المجتمع الدولي استخلاص العبر حالياً وفي المستقبل".وتتزامن زيارة الرئيس الاسرائيلي أيضاً مع ارتفاع منسوب التوتر في الضفة الغربية المحتلة، بينما تعرب واشنطن عن قلقها من تزايد العنف.وقال بلينكن الثلاثاء انه سيبحث الأمر مع الرئيس الاسرائيلي، داعياً إلى "وقف التصعيد" في المنطقة.وفي الختام سيتناول بايدن وهرتسوغ الاتفاق التاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان بوساطة أميركية، وفق المتحدثة كارين جان بيار.وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد الاثنين أن بلاده ستوقع الخميس الاتفاق الذي يفتح المجال للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.