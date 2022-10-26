أخبار دولية
26 تشرين الأول 2022 - 18:00
Back

12 وزيرة خارجية يستنكرن قمع الاحتجاجات في إيران

12 وزيرة خارجية يستنكرن قمع الاحتجاجات في إيران Lebanon, news ,lbci ,أخبار مهسا أميني, إيران, الاحتجاجات,وزيرة خارجية,12 وزيرة خارجية يستنكرن قمع الاحتجاجات في إيران
episodes
12 وزيرة خارجية يستنكرن قمع الاحتجاجات في إيران
Lebanon News
دانت 12 وزيرة خارجية بقيادة الكندية ميلاني جولي حملة القمع العنيفة للاحتجاجات المطالبة بحقوق المرأة في إيران والمستمرة منذ 40 يوما.
      
وقالت وزيرات خارجية ليبيا وألبانيا وأندورا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وكوسوفو وليختنشتاين ونيوزيلندا والنروج في بيان مشترك: "بصفتنا وزيرات للخارجية، نشعر بمسؤولية إسماع أصوات النساء الإيرانيات". 
الإعلان
     
وأعربن عن "تضامنهن مع الإيرانيات الشجاعات اللاتي يمارسن حقهن في التجمع السلمي والدفاع عن حقوقهن الأساسية".
      
كما دانت الوزيرات "التطبيق العنيف" لقانون إلزامية الحجاب في إيران و"حملة القمع الجارية ضد المتظاهرين" التي خلفت ما لا يقل عن 141 قتيلا بينهم أطفال، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء منظمة "هيومن رايتس إيران" ومقرها في أوسلو.
      
وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران لدى شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.  
     
وأثارت وفاتها موجة احتجاج مستمرة في أنحاء إيران، تقدمتها شابات وتلميذات كثير منهن عاريات الرأس وحرقن الحجاب متحديات قوات الأمن.
الإعلان
إقرأ أيضاً