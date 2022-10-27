الرئيس الصيني: على بكين وواشنطن ايجاد "سبل للتوافق"

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اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الصين والولايات المتحدة يجب أن "تجدا سبلًا للتوافق" من أجل صون السلام والتنمية في العالم، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس، في وقت يبدأ ولايته الثالثة على رأس النظام الشيوعي الصيني.وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة بشأن قضايا تشمل تعديات بكين على تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والقمع لمؤيدي الديموقراطية في هونغ كونغ وانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة في شينجيانغ.واتهمت واشنطن بكين بتوفير غطاء دبلوماسي للغزو الروسي لأوكرانيا.وفاز شي، في ختام مؤتمر الحزب الشيوعي الأحد، بولاية ثالثة تاريخية تمتدّ خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.وكتب الرئيس الصيني في رسالة تهنئة لمؤسسة "اللجنة الوطنية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين"، حسبما نقل تلفزيون "سي سي تي في"، "إن العالم اليوم ليس سلميًا ولا هادئًا".وقال للمنظمة غير الربجية ومقرّها في نيويورك "كقوى عظمى، فإن تعزيز الاتصال والتعاون بين الصين والولايات المتحدة سيساعد على زيادة الاستقرار واليقين العالميين وتعزيز السلام والتنمية في العالم".ولفت شي إلى أن الصين "مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لمنح الاحترام المتبادل والتعايش السلمي وإيجاد سبل للتوافق في العصر الجديد".وأوضح أن ذلك "لن يعود بالنفع فقط على البلدين بل أيضًا على العالم".وقالت إدارة بايدن هذا الشهر إن الصين هي المنافس الوحيد للولايات المتحدة "الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي و(تملك) بشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف".